S-a aflat cauza morții barbatului care a fost la protestul din Piața Victoriei!

Mașinile cu volan pe dreapta vor fi interzise in Romania! Ce pot face șoferii și cat costa mutarea volanului Autovehiculele provenite din afara UE care au volanul pe dreapta nu vor mai putea fi omologate în România, prevede un Ordin al Ministrului Transporturilor. Proprietarii care au deja astfel de mașini le pot folosi în continuare, au explicat pentru Mediafax reprezentanții Registrului Auto Român – RAR. Ordinul MT se referă la autovehiculele cu volan pe […]

SANGE in PSD! Cine sunt BARONII care vor capul lui Dragnea EXCLUSIV SURSE SÂNGE în PSD! Cine sunt BARONII care vor capul lui Dragnea EXCLUSIV SURSE Fronda senatoarei Ecaterina Andronescu ...

Momentul prabușirii podului de la Genova! Video halucinant, noi imagini! Un barbat scapa in ultima clipa O nouă înregistrare cu prăbușirea podului de la Genova a fost data publicității. Înregistrarea a fost difuzată de Garda Financiară, aflată în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor din Italia. În urma tragediei din Italia, nu mai puțin de 43 de oameni și-au pierdut viețile. Între aceștia, doi români. CITEȘTE ȘI: IMAGINI TERIFIANTE! UN POD RUTIER S-A […]

Previziuni sumbre pentru PSD. Rareș Bogdan: Epoca partidului unic a trecut EXCLUSIV Solicitarea făcută de partidele din opoziţie pentru convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară a fost respi ...

19 turiști, intre care șase copii, blocați in telecabina de la Dealul Cetații, din județul Hunedoara Nouă turiști, între care șase copii, au rămas blocați la înălțime, luni, în telecabina de la Dealul Cetății, care facilitează accesul spre Cetatea Deva, pompierii alpiniști din cadrul ISU Hunedoara intervenind pentru a-i aduce în siguranță la sol. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Hunedoara, Anemona Doda, oamenii au rămas blocați în telecabina aflată în […]

MAE, avertisment pentru romanii care pleaca in Grecia! Risc ridicat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elenă că se menţine riscul ridicat de incendiu pentru mai multe regiuni din ţară. (Super oferte la accesorii gaming) Conform unui comunicat transmis de MAE, Secretariatul General de Protecţie Civilă local avertizează că se menţine riscul ridicat de incendiu […]

MAE anunta ca autoritatile muntenegrene vor impune restrictii de circulatie pe mai multe drumuri Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care circulă în Muntenegru că, până în luna septembrie, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri şi autostrăzi din ţară, din cauza unor lucrări de construcţie sau reabilitare.

Ozana Barabancea, la momentul adevarului: "Nu ma mai puteam mișca de la atata grasime" Ozana Barabancea reușit să slăbească peste 40 de kilograme după ce și-a făcut o operație de micșorare a stomacului. Artista a mărturisit cât de greu i-a fost cu surplusul de greutate, recunoscând că nici nu mai putea să se miște măcar. Foarte multă lume a apreciat trasnformarea Ozanei Barabancea după ce a reușit o transformare […]

Masinile cu volan pe dreapta vor fi INTERZISE. Ce pot face soferii si cat costa mutarea volanului pe stanga Autovehiculele provenite din afara UE care au volanul pe dreapta nu vor mai putea fi omologate în România, prevede un Ordin al Ministrului Transporturilor. Proprietarii care au deja astfel de maşini le pot folosi în continuare, au explicat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Registrului Auto Român - RAR.