S-a aflat cauza mortii lui Luke Perry

Luke Perry google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Luke Perry a murit din cauza unui accident vascular cerebral ischemic, potrivit certificatului sau de deces, obtinut de publicatia americana US Weekly. Un astfel de accident vascular cerebral poate fi provocat de un cheag care blocheaza circulatia sangvina intr-o anumita regiune a creierului si este mai des intalnit in randul persoanelor mai in varsta. Printre cauzele producerii unui astfel de accident cerebral se numara hipertensiunea arteriala, valori mari ale colesterolului, fumatul, consumul de alcool, diabetul. Potrivit aceluiasi certificat de deces, trupul neinsufletit al actorului a fost transportat in Dickson, Tennessee, unde a avut loc inmormantarea, luni. Actorul, care a decedat la varsta ...