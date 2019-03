S-a aflat! Ce pensie incaseaza lunar Florin Piersic! Multi s-ar fi asteptat la o suma foarte mare, dar ...

florin piersic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marele actor Florin Piersic a ajuns , ieri, de urgenta la un spital din Capitala. Faimosul actor a acuzat dureri extrem de mari la un picior. Culmea faptului ca Florin Piersic ar fi mers la un spital de stat din Bucuresti pentru ca situatia financiara nu i-ar fi permis sa apeleze la ajutorul medicilor din sistemul privat Florin Piersic a declarat, pentru Antena 1, ce i s-a intamplat. „Am primit telefoane, dar nu am fost internat si nici operat de urgenta. Pur si simplu trebuie sa intelegeti ca merg si eu si mai fac miscare. Eu am fost mereu un om activ. Am facut miscare, am inotat, am jucat baschet. Ma asteapta niste spectacole la Teatrul National, apoi am de luat un premiu la Uniter, urmeaza un ...