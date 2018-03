S-a aflat cine este agresorul lui Malin Bot: Dezvaluiri incredibile din sectie - 'A RECUNOSCUT ca a intrat cu masina in mine' / FOTO

Jurnalistul Mălin Bot continuă seria dezvăluirilor după ce a fost agresat şi ameninţat în această seară. Acesta a anunţat pe facebook faptul că a ajuns la poliţie şi că bărbatul care l-a agresat a recunoscut totul în faţa organelor judiciare. Mai mult, Bot îl dă de gol pe atacatorul său şi spune cine este acesta. Jurnalistul dezvăluie că agresorul său s-a lăudat în faţa anchetatorilor că mama acestuia lucrează în IGPR de 20 de ani.

"Suntem la Sectia 4. Confruntat cu faptul ca exista integistrarile de la 112, individul a recunoscut ca a injurat si amenintat. Susține ca din cauza ca l-am "incomodat" in trafic. Dar nu spune cum l-am "incomodat" concret.

Eu mergeam pe banda 1 in locul unde a aparut individul și a început să mă șicaneze, nu schimbam directia de mers, nu depaseam, pur si simplu mergeam inainte pe banda 1. Recunoaste ca a intrat cu masina in mine. La fata locului incerca sa impresioneze politistii spunand ca "mama lucreaza de 20 de ani in IGPR"... Am făcut plangere penala pentru amenintare, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. Asa cum am facut si in alte cazuri, merg cu el pana la capat, in instanță.

Concluzia cea mai importanta e ca in astfel de situatii e bine sa suni imediat la 112 si sa lasi autoritatile sa isi faca treaba. Sub nicio formă nu trebuie sa te lasi atras in provocarea la violență. Nu știu de ce a făcut asta acest individ, dar știu că a fost foarte agresiv și a făcut tot posibilul să mă determine cumva sa dau curs violentei lui, sa cobor din mașină. Maine, pe lumina, ma uit sa vad ce daune am la mașină și duc devizul de reparații la Politie ca prejudiciu. Mai departe scrie in Codul Penal", a scris Mălin Bot pe facebook.

Şi asta nu e tot. Mălin Bot anunţat şi care este stadiul cercetărilor. "Se cauta amprentele individului pe masina mea. Cercetare la fata locului. Masina individului e fotografiata de criminalist.", a mai scris Mălin Bot.