S-a aflat! Cine este interlopul care l-a lovit pe Florin Salam! A primit amenintari din Romania

Lower Stan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Interlopul care l-a batut pe Florin Salam la nunta din Milano, noaptea trecuta, este cunoscut sub numele de 'Lower Stan', iar interlopii din Romania au anuntat deja ca 'nu il vor ierta pentru gestul lipsit de respect'. Totul s-a intamplat, noaptea trecuta, la Milano, acolo unde Florin Salam a fost invitat sa cante la o nunta. Spre sfarsitul petrecerii la care au participat sute de oameni, lautarul a fost lovit cu pumnul in fata de un interlop suparat pe faptul ca Salam nu l-a ascultat in momentul in care a vrut sa dea o dedicatie. Imediat dupa lovitura, Florin Salam a disparut, in timp ce agresorul a fost imobilizat de prietenii sai. La cateva ore dupa scandalul de la nunta, mai multi in ...