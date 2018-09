S-a aflat! Cristi Borcea se casatoreste cu frumoasa Valentina Pelinel! Fostul patron de la Dinamo a mai primit o veste de zile mari

Valentina Pelinel si Cristi Borcea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristi Borcea (48 de ani) se casatoreste azi cu Valentina Pelinel si a aflat ca va fi din nou tata, la doar doua luni dupa ce fostul patron de la Dinamo a iesit din inchisoare, unde a fost incarcerat in "Dosarul Transferurilor". Ceremonia programata astazi era tinuta in mare secret de miri. Citeste si: S-a aflat! Care este motivul pentru care Alina Vidican este singura la doi ani de la divort Omul de afaceri a primit si o veste mare. Valentina Pelinel, 37 de ani, este insarcinata cu gemeni. Borcea si Valentina mai au un copil, Milan, nascut in 2016. Cristi Borcea s-a gandit deja si unde-si va petrece luna de miere alaturi de viitoarea sa sotie. Astfel, cei do ...