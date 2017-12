S-a aflat! Cum a aparut traditia sarutului de la miezul noptii de Revelion

revelion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cate tari exista, atatea traditii de Revelion. Unele sunt atat de inradacinate in consiinta noastra, incat nici nu ne mai punem intrebarea cum au aparut. Celebrul sarut de la miezul noptii cu persoana iubita a devenit o traditie celebra de Anul Nou dupa ce Billy Crystal si Meg Ryan au facut asta in filmul ”Harry Met Sally”, din 1989. De asemenea, in SUA si in mai multe state europene se spune ca daca ne impacam cu o persoana cu care ne-am certat vom evita singuratatea in anul ce tocmai incepe, informeaza adevarul.ro. In timp ce in Romania se spun ca de Revelion ar trebui sa consumam preparate din peste, o traditie spaniola spune ca ar trebui sa mancam 12 boabe de struguri exact la miezul nopt ...