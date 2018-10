S-a aflat! Cum a reusit Elena Udrea sa fuga din Romania cu sume uriase de bani

Elena Udrea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oana Stancu a vorbit la Antena 3 despre Elena Udrea si pregatirea plecarii ei din Romania. Fostul ministru al Turismului, care s-a refugiat in Costa Rica, si-a planuit plecarea pana la cel mai mic detaliu, reusind sa fuga cu sume colosale de bani. Udrea a a fugit din Romania pe 30 ianuarie, pana pe 24 octombrie fiind sub control judiciar. Vezi si: Cu cati bani a plecat Elena Udrea din tara? In emisiune au fost prezentate documente ale anchetatorilor romani si informații in legatura cu transferurile din Romania in Cipru, Statele Unite, Insulele Virgine, Elveția, facute de Elena Udrea. Primul set de transferuri a fost facut din conturi ale unor persoane fizice din Romania in ...