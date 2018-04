S-a aflat de ce Anamaria Prodan a mostenit averea Ionelei Prodan

Se pare ca Anca, fiica cea mica a Ionelei Prodan, nu a primit nimic din averea mamei sale. Mostenitoarea este Anamaria Prodan. Acum s-a aflat si motivul pentru care ea este mostenitoarea. Afla detaliile din randurile de mai jos.

Anamaria Prodan, mostenitoarea Ionelei Prodan. De ce?

Cristi Brancu, un prieten apropiat de-al Anamariei Prodan, a dezvaluit de ce Ionela Prodan a luat decizia de a-i lasa totul fiicei sale, Anamaria.

“Am aflat ca Anca a venit in Romania si nici macar nu a intrebat ce avea Ionela Prodan in conturi. Anca isi va continua viata in SUA, nu o intereseaza sa vina in Romania. Doamna Ionela si Ana au fost vedetele familiei. A spus ca nu o intereseaza ce a avut mama ei in Romania. Toate lucrurile vor fi coordonate de Anamaria. Anca si Ana au avut intotdeauna o relatie foarte frumoasa,”, a spus Cristi Brancu in cadrul unei emisiuni.

In plus, prezentatorul a vorbit si despre Toni Antohi, care a fost partenerul de cuplu al Ionelei Prodan. Despre el s-a scris ca se va muta din casa in care a trait alaturi de Ionela Prodan.

„Toni este tatal meu. El a fost alaturi de mama timp de 17 ani. E familia noastra. Nu pleaca nicaieri. Si va sta in casa unde a locuit mama pana va inchide ochii definitiv,”, a spus Anamaria Prodan, potrivit lui Cristi Brancu.

Anamaria Prodan, prima postare pe Facebook dupa inmormantarea mamei sale

Anamaria Prodan a facut prima postare pe Facebook dupa inmormantarea mamei sale, Ionela. Impresara i-a urat „La multi ani” fiicei sale, Rebecca.

In familia Prodancei au avut loc doua evenimente, unul trist si unul fericit in aceeasi zi. In ziua in care Anamaria a condus-o pe mama ei pe ultimul drum a fost ziua fiicei sale, Rebecca. Fata Anei a implinit 19 ani.

Anamaria a postat pe Facebook o urare de bine pentru fata ei. „La multi ani! Rebecca. Mama mandra. Imi iubesc fiica”, a scris Anamaria Prodan.

„La multi ani / Tie puterea de a trece peste incercarile vietaa! / La multi ani, multa sanatate, fericire si implinirea tuturor dorintelor! / La multi ani! / Condoleante”, i-au scris oamenii in dreptul postarii Anamariei Prodan.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.