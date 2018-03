S-a aflat numele castigatorului de la Asia Express. Surpriza: cine a luat marele premiu

Asia Express

Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineata si a dezvaluit numele castigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa isi spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat si despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau personal, unde dezvaluie cine a luat marele premiu.

Asia Express: Desi la emisiune participa unele dintre cele mai populare vedete autohtone, Stoian este de parere ca in finala va ajunge echipa formata din Liviu Varciu si Andrei Stefanescu, deoarece sunt vedetele trustului Antena, iar cel care va lua marele premiu este… jumatatea trupei Alb Negru.

„Asia Express are urme de frana pe chilotii manipularii”

Asia Express: “Asa cum te-am obisnuit, anticipez si de data asta castigatorul maratonului de traveling, sila virtuala si umor involuntar, difuzat de Antena 1 sub numele Asia Express. Formatul a bubuit in mai multe tari din lume, 15 mai precis. Cu toate astea, poporul nostru rural, grabnic degustator de tuica si sarmale si pseudo-orasenii, cu flatulatii metropolitate in minte, care formeaza preponderent audienta, nu prea s-au inghesuit sa vada nici cum isi pune Cruduta silicoanele la expozitie, ca-n filmele porno, n-au vrut sa prea guste glumele de Constanta-periferie galgaite de Varciu si nici sa asculte cotcodacelile cuplului Ana-Raluka, altfel fete simpatice, dar cu experienta de televiziune, cat cainele meu la facut zacusca.

Show-ul are vizibile urme de frana pe chilotii manipularii. Daca stau sa fac socoteala la banii marunti ai audientei, dar mai ales sa trag presul popularitatii, ca sa cada aproape toti in freza, dintre cei care au ramas in competitie in acest moment, doar doi raman in picioare spre linia de sosire. Liviu Varciu si Andrei Stefanescu.

Cine are impresia ca Antena 1 a bagat, vreo doua milioane de euro, (zic eu, la paradeala estimativa) in productia asta, ca sa ia caimacul premiului cel mare, Lora sau Ana Baniciu se inseala, ca o ghicitoare in cafea, pusa sa faca preziceri, studiind urmele albe dintrun pahar cu lapte fost batut, actualmente baut. Nici un om dinafara nu va castiga ceva intrun concurs impotriva unui angajat al trustului. Cei doi au o buna cota de popularitate, sunt aproape credibili, au experienta dar mai ales adasta de ceva vreme in ograda Antenei 1. Cum Liviu Varciu (de cel pe care il vedem la televizor vorbesc, nu de cel din viata reala, care nu face subiectul dicutiei) e antipatic, cu vocabular limitat, cabotin, (se vede Varciule, cei cu studii in domeniu te-au citit imediat) infatuat si agresiv fara motiv, de parca ar fi fost hranit cu guvizi carnivori din Marea Neagra, e clar ca Asia Express nu poate avea decat un singur castigator. Fratele meu intru calvitie, Andrei Stefanescu, sa traiasca sa-nfloreasca si sa faca si fructe bune de compot. Motivatiile vor veni alta data, mai spre sfarsit, pe filiera logicii, a observatiei si a modului in care Andrei este pus in valoare. Pentru chelie impecabila, imagine favorabila, umor si stiinta artei spectacolului (chiar daca nu are studii de specialitate, intuieste foarte bine ce are de facut) Andrei primeste de la Gica Contra nota 6 si o peruca din epiderma de rama, pe care am purtat-o si eu vreo doi ani”, a scris Mircea N. Stoian pe blogul sau personal.

