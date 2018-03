S-a aflat ora la care se joaca meciul dintre Simona Halep si Agnieszka Radwanska

Agnieszka Radwanska si Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, liderul WTA, va juca in turul trei al turneului Miami Open, in compania polonezei Agnieszka Radwanska, locul 32 mondial si cap de serie numarul 30, sambata, nu inainte de ora 19.00, conform programului anuntat de organizatori. Partida de tenis dintre Simona Halep si Agnieszka Radwanska va fi transmisa in direct pe Digi Sport 2. Confruntarea este programata pe terenul central, dupa duelul de la masculin dintre Alexander Zverev si Danil Medvedev. Tot sambata, pe canalele Digi Sport vor evolua in turneul de simplu Monica Niculescu si Marius Copil. Halep si Radwanska au mai fost adversare de zece ori pana acum, scorul general al confruntarilor fiind 5-5. Ultima data, la ...