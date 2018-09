S-a aflat! Unde v-a lucra Tudorel Toader dupa ce nu va mai fi ministrul Justitiei

Tragedie pe Centura Capitalei. Un motocilist a murit! Motociclistul lovit pe Centura Capitalei, în Chitila, de șoferul unei mașini care nu i-a acordat prioritate, a murit, anunță Inspectoratul de Poliție Ilfov. Accidentul a avut loc la ora 09.45, pe Centura Capitalei, în zona Chitila. Șoferul unei mașini nu a acordat prioritate la efectuarea virajului la stânga dintr-o parcare și s-a izbit frontal de […] The post Tragedie pe Centura Capitalei. Un motocilist a murit! appeared first on Cancan.ro.

Irina Columbeanu vorbește pentru prima data despre operația la ochi: "Eram conștienta de ce se intampla" Irina Columbeanu a fost diagnoticată în urmă cu câteva luni cu salazion și a fost nevoie de intervenție chirurgicală. Deși până acum nu a vorbit despre acest lucru, se pare că fiica Monicăi Gabor s-a decis să împărtășească prietenilor virtuali detalii despre operația suferită. Fiind deja cunoscută în online, Irina este expertă în lumea vlog-ului, […]

Colegiul de Conducere al CCIR a votat noua conducere a Curții de Arbitraj Comercial Internațional La propunerea președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, Colegiul de Conducere al CC ...

Prognoza meteo pentru weekendul 21 – 23 septembrie 2018. Vremea la mare Prognoza meteo 21-23 septembrie 2018 anunță vreme destul de frumoasă în aproape toată țara, dar la sfârșitul intervalului încep ploile. La începutul intervalului, vremea va fi deosebit de caldă. Vântul va sufla slab până la moderat în sud-vest, nord-est şi sud-est şi slab în restul regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 şi […]

Lumea artistica este in doliu. Arthur Mitchell a murit! Doliu în lumea artistică! Arthur Mitchell, primul dansator vedetă afro-american, s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 84 de ani. Acesta a fost răpus de o insuficiență cardiacă. În 1969, Arthur Mitchell a cofondat compania de dans Dance Theatre of Harlem, fapt care i-a adus foarte multă celebritate. În 1955, artistul a intrat în […]

Referendum pentru familie. Un lider al opozitiei anunta cum va proceda la vot Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, joi, că va participa la referendumul pentru redefinirea familiei, liberalul neprecizând însă cum va vota.

O minora de 15 ani din Botoșani a fost violata de profesorul ei. Acum nu mai poate vorbi, iar medicii sunt neputincioși O minoră de 15 ani din Botoșani a fost violată de profesorul ei. Acesta, în vârstă de 49 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale sub acuzaţia de viol. Anunțul a fost făcut de Maria Carp, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție. Conform informațiilor transmise către […]

FOTO. Messi și Ronaldo locuiesc in județul Vaslui, sunt gemeni și joaca fotbal impreuna! Cum arata puștii care poarta numele celor mai mari fotbaliști din ultimul deceniu Doi frați gemeni din județul Vaslui poartă numele celor mai mari jucători de fotbal din ultimii ani. Dacă Lionel Messi și Cristiano Ronaldo sunt rivali pe teren, puștii din România se înțeleg de minune, împart același pat și joacă fotbal împreună, în curtea casei lor din localitatea Pușcași, unde sunt crescuți de bunică. În plus, […]