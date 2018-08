S-a castigat marele premiu la Joker! Norocosul a incasat aproximativ 4.5 milioane euro

Joker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La tragerea Joker de astazi, 2 august, s-a castigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc, in valoare de 20.573.472,67 lei (peste 4,45 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 34-003 din Alexandria, jud. Teleorman si a fost completat cu doua variante simple, pretul acestuia fiind de numai 7,30 lei. Ultima data premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 13.11.2016 si a fost in valoare de 15.199.876,18 lei. Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...