S-a dat lege! Cum poti sa iesi la pensie mai devreme: Conditiile pe care trebuie sa le indeplinesti ca sa te poti pensiona anticipat

Pensie anticipata partiala 2018. Conditiile in care te poti pensiona mai repede? Pensia anticipata partiala poate fi acordata celor care au realizat stagiul complet de cotizare si care au indeplinit anumite conditii de varsta, dupa cum scrie in Legea pensiilor.

Cel care se pensioneaza anticipat in acest fel, odata ce va indeplini conditiile de la pensionarea pentru limita de varsta, va trece automat la acest tip de pensie.

Iata care sunt conditiile de indeplinit pentru a obtine anul acesta pensia anticipata partiala si ce acte sunt necesare.

Asadar, cel care vrea sa beneficieze de acest tip de pensie este supus unei duble conditii:

– pe de o parte, trebuie sa fi realizat stagiul complet de cotizare, care este de 35 de ani, sau chiar sa-l fi depasit cu pana la opt ani;

– pe de alta parte, poate cere pensia cu cel mult cinci ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, care este de 65 de ani pentru barbati si de 63 de ani pentru femei.

Actele necesare pentru solicitarea pensiei

Cei care sunt interesati de obtinerea pensiei anticipate partiale si care indeplinesc conditiile de acordare pot sa faca o solicitare in acest sens la casa teritoriala de pensii din raza domiciliului propriu. Solicitarea trebuie sa fie insotita, potrivit site-ului CNPP, de urmatoarele:

cererea pentru inscrierea la pensie anticipata;

carnetul de munca (original si copie);

carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);

alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;

actele de stare civila: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);

livretul militar (original si copie);

diploma de absolvire a invatamantului universitar si adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte durata normala, perioada efectuarii studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;

adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);

adeverinta privind incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II de munca, in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca (original);

procura speciala pentru mandatar (original si copie);

acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;

dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);

adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);

alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Pensia anticipata partiala se stabileste prin decizie a casei teritoriale si se acorda de la data inregistrarii cererii, potrivit Legii nr. 263/2010. Cererea de pensionare se admite/respinge in cel mult 45 de zile de la depunerea cererii, iar decizia de pensionare se comunica in cinci zile de la emitere.

Cererile de pensionare anticipata pot fi retrase inainte de emiterea deciziei de pensionare, iar deciziile de pensionare deja emise pot fi anulate, la cererea solicitantului, in 30 de zile de la comunicare. De asemenea, trebuie retinut ca deciziile de pensionare pot fi contestate, in 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, iar apoi in instanta.

