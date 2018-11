S-a decis! CCR, referitor la operatorii de telefonie mobila: "Toate persoanele trebuie informate ca sunt interceptate"

CCR 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca Legea privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este constitutionala. Legea prevede obligatia pentru operatori sa informeze persoanele vizate ca sunt interceptate, in maximum 60 de zile calendaristice. "In ziua de 20 noiembrie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucra ...