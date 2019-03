S-a DECIS: de la ce ora joaca Halep la Indian Wells. Cum ajunge pe locul 1 WTA

Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep revine marti seara pe teren la Indian Wells, in tentativa de a se califica in sferturile de finala, care i-ar asigura cel putin matematic locul 2 in ierarhia WTA si la inceputul saptamanii viitoare. Reprezentanta Romaniei va lupta cu Marketa Vondrousova (Cehia). Cine este Marketa Vondrousova, adversara Simonei Halep din optimile turneului american Partida a fost programata pe terenul doi si va incepe in jurul orei 22:00. Halep (2 WTA) – Vondrousova (61 WTA) este al doilea joc pe arena respectiva, dupa meciul baietilor Nishikori – Hurkacz, startul fiind prevazut pentru ora 20:00. In cazul unui parcurs perfect la Indian Wells si al unei sincope a japonezei Naomi Osaka, Simona Halep ...