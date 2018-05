S a deschis cafeneaua in care platesti cu plastic in loc de bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O cafenea din inima Londrei le-a oferit clientilor o cafea si o gustare in schimbul obiectelor de plastic pentru a sprijini si incuraja reciclarea. In Covent Garden din Londra, s-a deschis, saptamana trecuta, timp de doua zile, The Rubbish Café, o cafenea unde consumatia nu a fost platita in bani, moneda de schimb fiind plasticul reciclabil. Cei care au dus macar un obiect din plastic au primit mancare si o cafea. Initiatorii ideii, compana belgiana Ecover, care fabrica produse de curatare ecologice realizate din pe baza de plante si minerale, au vrut astfel sa combata ideea ca plasticul, atat de daunator mediului inconjurator, est ...