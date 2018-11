S-a descoperit elixirul tineretii? Au inceput primele teste pe oameni

elixir

Oamenii de stiinta americani sustin ca au descoperit un compus natural care are "efecte anti-imbatranire remarcabile in cazul soarecilor" si care ar putea functiona si la oameni.

Compusul NMN se gaseste in avocado, broccoli, varza si castravete, se arata in cercetarea publicata in jurnalul Cell Metabolism, citata de Science Daily.



Cercetatorii care au inceput testele clinice pe un mic grup de oameni au declarat ca au observat efecte benefice in cazul soarecilor cu varste inaintate care au primit in apa NMN.



Nivelul lor de activitate fizica a crescut, densitatea osoasa si starea muschilor s-au imbunatatit, sistemul imunitar, vederea si ficatul au functionat mai bine si s-a observat si o pierdere in greutate.



Oamenii de stiinta au inceput prin cercetarea proprietatilor unei proteine numite NAD, implicata in productia de energie a organismului. Pe masura ce corpurile imbatranesc, productia de NAD scade si se considera ca acest lucru face parte din procesul de imbatranire.



Incercarile de a suplimenta cantitatea de NAD au esuat, astfel ca cercetatorii au cautat o alta modalitate de a spori productia proteinei. Ei au administrat soarecilor NMN in apa de baut pentru a observa daca acesta actioneaza ca un elixir al tineretii.



"Raspunsul este da. De fapt, NMN are remarcabile efecte anti-imbatranire in cazul soarecilor", sustine profesorul Shin-ichiro Imai, de la Universitatea din Washington University, cel care a condus cercetarea.



"Soarecii (hraniti - n.red.) cu NMN au in mod cert o sanatate mai buna", a spus profesorul care a adaugat ca, "daca lucrurile merg asa si mai departe, ei ar putea avea si o speranta de viata mai mare".



"Am demonstrat un mod in care se poate incetini declinul fiziologic in cazul soarecilor. Acest lucru inseamna ca soarecii mai in varsta au niveluri de metabolism si de energie asemanatoare cu cei mai tineri", a completat specialistul.



Profesorul s-a aratat optimist ca testele clinice pe subiecti umani, care au inceput in Japonia, vor produce rezultate similare.



El a adaugat ca spera ca acest lucru sa se traduca "intr-o metoda de a-i ajuta pe oameni sa ramana sanatosi pe masura ce imbatranesc".



Insa exista si un aspect negativ al acestei metode. Deoarece NMN ofera un impuls in activitatea tuturor celulelor, ar putea avea un impact si asupra celor canceroase, contribuind la inmultirea acestora.



"Despre unele celule tumorale se stie ca au o capacitate mai mare de a sintetiza NAD, asa ca am fost ingrijorati ca administrarea de NMN poate duce la cresterea incidentei cancerului", a spus profesorul Imai. "Insa nu am observat nici o diferenta in ratele cancerului la grupuri (de soareci - n.red.) ", a precizat acesta.



Oamenii de stiinta au subliniat ca au observat ca NMN actioneaza numai in cazul organismelor in varsta. "Suplimentarea cu NMN nu are efect asupra soarecilor tineri pentru ca ei inca produc indeajuns de mult NMN", a declarat profesorul Jun Yoshino, care a luat parte la cercetare.



La inceputul anului, o alta echipa de cercetatori a dezvaluit faptul ca a reusit sa extinda speranta de viata a soarecilor cu 35% indepartand celulele "uzate" din corp, care au efect distructiv.



Si oamenii de stiinta elvetieni au facut o descoperire de acest gen anul trecut. Ei au gasit o varianta de a prelungi viata insectelor chiar si cu 60% si au inceput testele si pe oameni.

