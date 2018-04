S-a dus cu familia in Pestera Polovragi, unde a facut mai multe poze. Cand a ajuns acasa si s-a uitat la ele, barbatului din Piatra Neamt nu i-a venit sa creada ce vede. „Este de-a dreptul socant! Cred ca traiesc un cosmar!”

Un barbat din Piatra Neamt s-a dus cu familia in Pestera Polovragi din Muntii Capatana, unde a facut mai multe poze cu telefonul mobil.

Cand a ajuns acasa sa descarce fotografiile pe calculator, barbatul a avut un soc, cand a observat lucruri neobisnuite in pozele sale. „Nu-mi venea sa cred ce vad. Mi-am chemat sotia si fiica in fata monitorului si ne uitam unii la altii ramasi aproape fara cuvinte. Apoi am inceput sa analizam pe rand fiecare poza si ne-am dat seama ca ceva neobisnuit s-a petrecut. Mai multe poze nu corespundeau cu ce vazuseram noi acolo“, a spus barbatul, potrivit Ziarul Ceahlaul.

Cel mai straniu lucru, a fost cand a vazut ca parul fiicei sale are culoarea schimbata spre varfuri, desi niciodata nu s-a vopsit, ea avand 13 ani. Cu doar zece minute inainte de aceasta poza, fata a fost fotografiata si se vede clar ca parul sau este cat se poate de normal la culoare, neexistand diferente de nuanta.

Intr-o alta poza, de aceasta data cu sotia, se observa o urma colorata pe centru si umbre nefiresti ale pietrelor, ca si cum sursa de lumina era foarte jos si foarte puternica, desi in pestera lumina nu este deloc de intensitate mare si mai mult, sursele de lumina erau in stanga fotografului. La fel, picioarele femeii au o culoare vinetie, in genul celei din parul fiicei.

In alta poza se poate observa o figura cu aspect umanoid, desi barbatul poate jura ca atunci cand a facut poza asa ceva nu exista acolo. Si in una din cele mai concludente fotografii, se poate vedea o stalagmita, care atunci cand a fost pozata nu iesea cu nimic in evidenta, dar se observa ca are forma Sfintei Fecioare ca si cum s-ar ruga, iar in dreptul mainilor impreunate se vede un cerc rosu, despre care cei trei spun ca nu exista in momentul fotografierii, la fel ca si chipul cu contur negru care apare in stanga pozei.

Intamplarea a avut loc in urma cu trei ani, insa intamplarile bizare nu s-au oprit nici acum. Pestera Polovragi mai este numita si Pestera lui Zamolxis si se spune ca aici ar creste planta Polovraga, care vindeca orice boala sau ca in acest loc se afla ascuns aurul dacilor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.