S-a dus in spatele casei si a infipt in pamant o multime de furculite de unica folosinta, cu dintii in sus. Pare ilogic ce face, dar motivul e genial! Trebuie sa vezi trucul asta

La prima vedere imaginea alaturata ti se poate parea ciudata, insa cand vei afla logica din spatele ei vei ramane impresionat cu siguranta.

Primavara este perioada in care, daca ai un pic de pamant in curte, este indicat sa il ingrijesti. Il poti sapa si poti planta in el o sumedenie de tipuri de plante.

Cum le aperi insa de daunatori? Aici intervine rolul furculitelor de unica folosinta. Tot ce trebuie sa faci este sa le infigi in sol, cu dintii in sus.

Acestea vor impiedica astfel micile animale si pasarile sa manance semintele si mugurii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.