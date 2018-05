S-a facut reconstituirea crimei de la Botosani! Bogdan a plans cand a fost pus sa arate cum a injunghit-o pe Petronela

La zece zile de la crima care a socat o tara intreaga, politistii au facut reconstituirea momentul uciderii Petronelei, tanara de 18 de ani din Botosani. La locul faptei a fost adus si criminalul, Bogdan, un adolescent de 17 ani, care le-a explicat anchetatorilor modul in care s-a petrecut tragedia.

La reconstuire, Bogdan a avut un moment in care s-a asezat in genunchi si, folosindu-se de un manechin, le-a aratat politistilor cum a ucis-o pe Petronela. El a mai povestit ca dupa crima s-a dus in cimitirul din apropiere unde a vrut sa se odihneasca, dar ca politistii locali l-au legitimat pentru ca l-au vazut plin de sange pe pantaloni. Acesta le-a spus agentilor ca s-a impiedicat si s-a lovit. Oamenii legii l-au trimis la spital pentru a-si ingriji ranile.

Intre timp, sora adolescentului a lansat o ipoteza socanta. Tanara a scris pe o retea de socializare ca fratele sau este nevinovat si ca a recunoscut crima abominabila pentru a-si scapa iubita de inchisoare. Aceasta din urma are calitate de martor in dosar, dar momentan nu poate fi audiata pentru ca este internata la Spitalul de Psihiatrie.

