S-a impacat Cristi Mitrea cu Andreea Mantea? „Nu am nevoie decat de tine”

Cristi Mitrea si-a surprins recent prietenii virtuali cu o postare pe care a facut-o pe pagina sa de Facebook, distribuind o piesa de dragoste. Mesajul este unul interpretabil, „Nu am nevoie decat de tine”, este versul care i-a pus pe ganduri pe fanii celor doi. S-a impacat oare Cristi Mitrea cu Andreea Mantea?

“Send me your location let’s

Focus on communicating cuz

I just need the time and place to come through

Send me your location lets

Love through vibrations

I don’t need nothing else but you

Andreea Mantea, despre relatia pe care o are cu Cristi Mitrea

Frumoasa bruneta a marturisit ca, desi initial a decis ca fiul ei sa creasca doar cu ea, ulterior, si-a dat seama ca micutul David are nevoie si de prezenta tatalui sau, Cristi Mitrea. Prezentatoarea de la “Te vreau langa mine” a mai spus ca are o relatie cat se poate de normala cu luptatorul de MMA, ba chiar ca se inteleg mult mai bine de dragul copilului lor.

“Eu sunt intr-o astfel de situatie in acest moment. Eu am ales sa ma despart de tatal copilului meu, eu am zis ca nu mai vreau, ca nu imi trebuie, ca nu are ce sa caute, dar pana la urma tot eu am realizat ca acest copil trebuie sa creasca cu ambii parinti. In acest moment avem o relatie absolut normala, suntem doi oameni normali, vedem interesul copilului si am ajuns sa ne intelegem bine de dragul copilului. Cumva trebuie sa ajungi la un numitor comun.

Peste tot vedem familii destramate, dar care au ajuns sa convietuiasca asa. Zilele trecute ma certa cineva, ce o sa ii zic eu copilului meu cand o sa ma intrebe de ce parintii lui nu stau impreuna. Pai, draga mea, daca am fi impreuna, am fi anormali. Incercam sa ne intelegem asa! Mamele singure nu pot fi acuzate, nu pot fi batute cu piatra. Nu avem voie sa facem avorturi pe banda rulanta. Unde ajungem asa? Viata e o minune! Mama e o minune. Nu! De ce?”, a marturisit Andreea Mantea cadrul emisiunii “Te vreau langa mine”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.