S-a incercat musamalizarea cazului mortii jurnalistului saudi Jamal Khashoggi. O "clona" a acestuia, observata pe camerele de supraveghere - VIDEO

Unul dintre cei 15 suspecti in cazul mortii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi imbracat in hainele acestuia din urma a fost surprins pe camerele de supraveghere din Istanbul, a declarat un oficial turc, pentru CNN. Potrivit imaginilor intrate in posesia CNN, barbatul apare parasind consulatul pe o usa din spate, imbracat in hainele lui Khashoggi, avand barba falsa si ochelari. Acelasi barbat a fost vazut imbracat la fel in zona faimoasei Moschei Albastre din Istanbul, la cateva ore dupa ce Khashoggi intrase in consulat. Barbatul a fost identificat ca fiind Mustafa al-Madani si face parte din echipa trimisa sa-l lichideze pe jurnalistul saudit. al-Madani ar fi cel mai in varsta dintre cei 15 suspecti. El are 57 de ...