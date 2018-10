S-a incheiat inscrierea la eco-voucherele oferite pentru masini vechi. Cum afli daca primesti un tichet

Inscrierile in programul prin care Primaria Capitalei ofera 5.000 de eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei pentru achizitionarea de masini mai putin poluante in schimbul celor vechi, duse la casare, ori chiar electrocasnice si electronice noi, cu clasa energetica superioara, s-au incheiat, iar 6.000 de bucuresteni s-au inscris.