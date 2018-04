S-a indatorat pe viata, fara sa stie cum va arata de fapt locuinta sa. Ce a descoperit cand a intrat prima oara in apartament

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O locuinta noua poate veni uneori la pachet cu o multime de probleme. Multi proprietari ajung sa semneze actele de vanzare-cumparare fara sa aiba contracte individuale de gaz si de curent, asa cum prevede legea. Au fost situatii cand locatarii s-au trezit cu butelii ingropate in curte, in locul racordarilor la gaz. Altii primesc curent de la dezvoltator - in sistem temporar de organizare de santier - sau prin cabluri improvizate, trase de la alt consumator. Fapte interzise de lege, surprinse de Inspectorul Pro. In Romania, se construieste intr-un ritm ametitor, care aminteste de boom-ul imobiliar din 2007-2008. Noile apartamente se cumpara din faza de proiect, iar viitorii proprietari se indatoreaza pe viata, fara sa stie de fa ...