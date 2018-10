S-a infiintat sectia de anchetare a infractiunilor din justitie! Cum arata prima zi de munca a Adinei Florea

Adina Florea1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia de anchetare a infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului General devine operationala incepand de marti. La aceasta sectie va lucra Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru sefia DNA, in calitate de procuror pe functie de executie, scrie Mediafax. Adina Florea a ajuns marti dimineata la sediul PG, spunand in fata jurnalistilor: „Ne apucam de treaba”. Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru sefia DNA, a fost acceptata, de catre comisia formata din membri CSM, pentru functia de procuror pe functie de executie. Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei la conducerea DNA, a declarat ca inscrierea pentru un post de procuror de executie in Sectia de anc ...