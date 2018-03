S-a intors in tara dupa 25 de ani, insa a ramas masca dupa ce a aflat asta la vama. Ce i-a facut sotia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat care a plecat din Romania in urma cu 25 de ani s-a intors prima data in tara dupa tot acest timp, iar spre marea lui surpriza a aflat, la vama, ca a fost declarat mort de catre fosta sa sotie, scrie Gazeta Romaneasca. Constantin Reliu, 63 de ani, din comuna Bacani, judetul Vaslui, a locuit in ultimii 25 de ani in Turcia, dar recent s-a intors in Romania, dupa ce a fost expulzat de autoritatile turce pe motiv ca nu avea acte. Dar la intrarea in Romania a descoperit ca nici aici nu mai are acte, deoarece, in urma cu 15 ani, a fost declarat mort de o instanta de judecata la cererea sotiei sale, care a vrut sa se poata casatori cu un italian. Pe langa socul de la vama, a aflat, ajuns in satul natal, ca toti cunoscutii s ...