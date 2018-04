S-a intors in timp din 2048 pentru a ne avertiza: "Totul va incepe anul acesta"

Povestea unui tanar din SUA face inconjurul lumii, dupa ce politia din Casper, Wyoming, a dat presei declaratiile incredibile ale acestuia

Politistii au bagat in arest un tanar care sustine ca a venit din viitor pentru a avertiza omenirea despre pericolul unei colonizari fortate a Pamantului de catre extraterestri.

Bryant Johnson, retinut de polite pentru disturbarea ordinii publice, se afla sub influenta consumului de alcool, insa le-a spus ofiterilor ca fiinte de pe alta planeta i l-au injectat in corp, scriu cei de la Metro.co.uk.

Acesta mai sustine ca vine din anul 2048 si a vrut sa-i avertizeze pe toti locuitorii din Casper ca extraterestrii vor sosi pe Terra anul acesta.

Un calator in timp sustine ca a vizitat anul 2118. Momentul in care extraterestrii vor invada Pamantul

Un barbat sustine ca a calatorit in timp in anul 2118 si a facut o fotografie pentru a dovedi acest fapt.

Alexandr Smith a povestit ca a facut calatorii frecvente in timp ca parte a unei misiuni CIA ”extrem de secrete” in anul 1981.

Acesta a surprins momentul in care a ajuns in anul 2118, iar din imaginea facuta publica pare a fi un oras futurist. Alexandr sustine ca prin aceste dezvaluiri isi pune viata in pericol.

Intr-un interviu acordat canalului de YouTube Apex TV, acesta a vorbit mult despre incalzirea globala si extraterestrii, care isi vor face aparitia pe Pamant in ”cateva decenii”.

”Am vizitat anul 2118 ca parte a unei misiuni CIA de mare secret. Cat despre cunostintele mele, a fost una dintre primele calatorii finalizate cu succes. M-am dus in viitor si apoi inpoi in trecut. Asta s-a intamplat in 1981”, sustine barbatul, potrivit The Sun.

Smith sustine ca atunci cand extraterestrii isi vor face aparitia pe Pamant, vor vizita, in primul rand, cei mai importanti oameni ai planetei. ”Strainii ne viziteaza, exista extraterestrii care vin pe Pamant, acest lucru se va intampla la mijlocul secolului al XXI-lea. Exista, de fapt, un contact cu extraterestrii inteeligento cu mult inainte ca acest lucru sa fie dezvaluit publicului”.

Barbatul a dezvaluit si care este cel mai mare risc al oamenilor in viitor. ”Exista multe amenintari pentru rasa umana. Cea mai mare amenintare la adresa umanitatii, asa cum o stim, este incalzirea globala, cresterea nivelului marii, precum si cresterea dioxidului de carbon in atmosfera”.

