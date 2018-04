S-a intors lumea cu fundu-n sus! Preotii de la Manastirea Golia au fost executati. Au ajuns sa plateasca despagubiri in rate pentru jocurile de noroc

preotul Vitalie Victorin Danciu si Serafim Nastasiu staretul Manastirii Golia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Final neasteptat intr-un dosar de executare in care este implicata Mitropolia Moldovei si Bucovinei • Din cauza fostului staret de la Manastirea Golia, urmeaza sa fie platite daune de peste 50.000 euro • Chiar daca hotararea instantei este definitiva, clericii au negociat cu creditorul o alta forma de plata • Staretul Vitalie era cunoscut pentru patima jocurilor de noroc • O parte importanta din sumele imprumutate era folosita pentru ostoirea pornirilor • Chiar daca in proces a fost implicata si Mitropolia, responsabilitatea a revenit exclusiv Manastirii Golia In spatiul public s-a discutat de multe ori des ...