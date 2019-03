S-a lansat cel de-al treilea trailer "The Avengers: Endgame". Ce personaj-surpriza apare - VIDEO

Avengers google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel de-al treilea trailer al peliculei "The Avengers Endgame", care se va lansa luna viitoare, introduce noul personaj din universul Marvel, Captain Marvel. Blockbusterul, de la care se asteapta sa fie filmul cu cele mai mari incasari din istorie, in weekendul de lansare, ii prezinta pe Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitanul America ( Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffallo), Black Widow (Scarlett Johansson) si multi alti eroi, care se regrupeza in incercarea de a-l infrange pe maleficul Thanos, care a decimat jumatate de Univers cu un pocnet din degete. De asemenea, in ajutorul Razbunatorilor vine noul erou din MCU, Captain Marvel (interpretat de Brie Larson). Trai ...