S-a lasat cu BLESTEME! Ce i-a facut Simona Gherghe cantaretei de muzica populara Laura Lavric de o URASTE in halul asta: „Eu nu te iert. Sa dea Dumnezeu sa…” Uite VORBE DURE i-a spus prezentatoarei

Cantareata de muzica populara Laura Lavric a pornit un scandal mare, la adresa Simonei Gherghe si a emisiunii pe care o prezinta, dupa ce amanunte din viata ei ar fi fost discutate in direct, iar potrivit artistei, informatiile prezentat i-au denaturat imaginea.

Astfel, Laura Lavric s-a aratat deranjata de faptul ca in emisiunea Simonei Gherghe a fost invitata sora ei, cu care nu se afla in relatii bune si care ar fi acuzat-o pe cantareata de…prostitutie.

„Simona, sunt suparata pe tine. Te felicit pentru ca ai devenit mama, stiu ca ti-ai dorit foarte mult, dar te intreb un lucru. M-ai cunoscut, stii cine sunt, sunt moldoveanca de-a ta.

Nu mi-ai respectat 50 de ani de cariera, de cantec, ai cantat pe CD si cantecele mele, drept pentru care m-ai bucurat, dar sa tii o invitata si sa-si batjocoreasca mama si sa-mi aduca asemenea cuvinte jignitoare, numai ca tu sa faci rating, e frumos Simona? Daca o sa vina copilul tau sa te batjocoreasca pe tine oare crezi ca ai sa te simti bine?

Oare crezi ca Dumnezeu o sa primeasca asemenea fapte? Tu esti fata desteapta, si poti sa faci rating si cu lucruri frumoase, nu cu calomnii si nenorociri. Si te mai intreb, in emisiunea aia, ca ai tinut-o pe sora-mea 4 zile, nu aveam dreptul la replica ? E frumos? Sa stii ca sunt suparata pe tine, foarte tare. Si n-o sa-mi treaca niciodata. Niciodata! Ai facut un lucru rau. Nu vreau sa te blestem, dar sa dea Dumnezeu sa ai si tu bucuria pe care mi-ai facut-o tu mie. Sa ai asa bucurie cum mi-ai facut mie”, i-a transmis Laura Lavric la un post de televiziune.

„Simona, cum ai putut sa asculti o femeie care spune ca a vrut mama ei s-o omoare si n-a iubit-o. Simona, cum n-a iubit-o? Poti sa te duci si acum acolo sa intrebi cine i-a crescut fata, de la 3 luni pana in clasa a doua, a treia, la Costisa acolo, du-te sa vezi ca e in evidente. Si te mai intreb o data, de ce n-am avut dreptul la aparare?

O sa ma apar acum, in proces (…) Nu te iert, si am sa intreb si publicul. Te-am iertat o viata intreaga si te-am ajutat, dar asa ceva, sa dai tu cu noroi peste numele meu, peste munca mea si pentru faptul ca te-am ajutat. Puteai sa spui ca sunt urata, ca sunt proasta. Orice, dar sa spui ca sunt prostituata… Este ingrozitor ce-ai facut. Eu nu te iert si cred ca nici Dumnezeu nu te iarta. Sa stii ca nici pe sora-mea si nici pe tine, Simona, nu va iert. Pe amandoua. E urat ce-ati facut”, a mai spus Laura Lavric.

