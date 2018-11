S-a lasat cu scandal de la o lege aprobata de Guvern: "Se desfiinteaza asociatiile de proprietari, lucru care e foarte grav"

Asociatie de proprietari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de mii de asociatii de proprietari din toata tara cer abrogarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Aceasta a intrat in vigoare pe 28 septembrie, insa multe din prevederile ei nu pot fi aplicate, iar alte formulari sunt confuze – spune presedintele Ligii Asociatiilor de Proprietari „Habitat”, Mihai Mereuta. ”Discutam de o noua ocupatie, administrator de condominiu. In clasificarea ocupatiilor din Romania nu s-a introdus ocupatia. Niste noutati incredibile: plafon de casa, 1000 de lei – singura persoana juridica din Romania care are plafon de casa. Exprimari confuze, care au dus la interpretarea in multe orase c ...