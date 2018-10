S-a machiat asemenea unei dive! Cum a fost suprins David Puscas, fiul Luminitei Anghel

Dupa ce si-a recunoscut orientarea sexuala si a afirmat ca este bisexual, David Puscas a socat cu o noua aparitie. Tanarul s-a machiat extrem de strident, in nuante de mov.

David Puscas a devenit repede cunoscut datorita talentului sau de a crea controverse in jurul sau. A tarat-o pe mama lui in diverse scandaluri si nu omite nicio ocazie pentru a se afirma. Acesta a decis sa se machieze asemenea unei femei care se pregateste de un evenimet important din viata sa, strident si in nuante inchise de mov. In dreptul pozei a scris un mesj surprinzator.

"Onorat sa exprim faptul ca makeup-ul este pentru toata lumea indiferent de sex, religie, etnie, etc." a scris acesta pe facebook.

David Puscas este fiul Luminitei Anghel, infiat dupa casatoria cu Marcel Puscas. Intre artista si David Puscas au aparut nenumarate conflicte, care au culminat cu marturisirea baiatului care spunea ca este indragostit de mama lui. In prezent, cei doi au o relatie cordiala, artista il ajuta financiar, insa de la distanta.

