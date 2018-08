S-a motivat decizia in Dosarul Retrocedarilor din Constanta. Aproape 200 de pagini. Radu Mazare, cea mai mare condamnare

udecătoarea Corina Cornelia Dăescu a mai dispus următoarele condamnări:

, judecător al Curţii de Apel Bucureşti, şi-a motivat decizia în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, cauză în care a dispus 38 de achitări şi nouă condamnări. În prezenta cauză, aproximativ 40 de inculpaţi au fost deferiţi Justiţiei în legătură cu presupusa restituire şi atribuire aparent nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.Cea mai mare pedeapsă aplicată în acest dosar i-a fost dată lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, patru ani de închisoare cu suspendare.În privinţa lui, instanţa a constatat că „legea penală mai favorabilă este Codul penal de la 1968“. Astfel, „în temeiul art. 396, alin. 1 şi 2 Cpp, art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 2481 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp, şi art. 5 Cp“, judecătoarea Corina Cornelia Dăescu l-a condamnat pe „inculpatul Mazăre Radu Ştefan la pedeapsa de patru ani închisoare (punctele A, D, E din rechizitoriu)“. Instanţa i-a interzis fostului primar al Constanţei, „în baza art. 64 C.p. - 65, alin.1, lit. a şi b C.p., ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, toate pe o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri“.„În baza art. 861 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere şi stabileşte un termen de încercare de doi ani, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen. În baza art. 863, alin. 1 C.pen., obligă inculpatul ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:a) să se prezinte la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Protecţie a victimelor şi reintegrară socială a infractorilor;b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea;c) să comunice schimbarea locului de muncă;d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.În temeiul art. 864 Cp., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori obligaţiile care îi revin pe durata termenului de încercare“, potrivit minutei judecătoreşti.Mai departe, judecătoarea Corina Cornelia Dăescu a încetat procesul penal faţă de inculpatul Radu Ştefan Mazăre, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 289, alin. 1 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp şi art. 5 Cp (punctele „A“, „D“ şi „E“ din rechizitoriu).Corina Cornelia Dăescu a luat decizia mai sus precizată raportat la art. 16, lit. f din Codul de procedură penală. Articolul 16 prevede cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale, iar litera „f“ arată că „a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori a inculpatului persoană juridică“.Mai departe, „în temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp“, instanţa a dispus achitarea lui Radu Ştefan Mazăre pentru „infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp“. Achitarea a fost dispusă raportat la articolul 16, lit. b, potrivit căruia „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege“.Nicuşor Daniel Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa: „Încetează procesul penal faţă de inculpatul Nicuşor Daniel Constantinescu sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 289, alin. 1 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp şi art. 5 Cp (punctul E din rechizitoriu). În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Nicuşor Daniel Constantinescu pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp“.Constantin Racu - trei ani cu suspendare: „Încetează procesul penal faţă de inculpatul Constantin Racu sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 289, alin. 1 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp şi art. 5 Cp (punctele D şi E din rechizitoriu). În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Constantin Racu pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp“.Ramona Daniela Dospinescu - trei ani de închisoare cu suspendare: „Încetează procesul penal faţă de inculpata Ramona Daniela Dospinescu sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 289, alin. 1 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp şi art. 5 Cp (punctele A şi E din rechizitoriu). În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpata Ramona Daniela Dospinescu pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp“.Ion Marica - trei ani de închisoare cu suspendare: „Încetează procesul penal faţă de inculpatul Ion Marica sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 289, alin. 1 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp şi art. 5 Cp (punctul E din rechizitoriu). În temeiul art .396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Ion Marica pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp“.Cristian Talpău - trei ani de închisoare cu suspendare: „Încetează procesul penal faţă de inculpatul Cristian Talpău sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 289, alin.1 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp şi art. 5 Cp (punctul E din rechizitoriu). În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Cristian Talpău pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp“.Nora Alina Chircă - trei ani de închisoare cu suspendare: „Încetează procesul penal faţă de inculpata Nora Alina Chircă sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 289, alin. 1 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp şi art. 5 Cp (punctul E din rechizitoriu). În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Nora Alina Chircă pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp“.Miron Dan - achitatBogdan Ghiţulescu - achitatRăsvan Mircea Tudorache - achitatParaschiva Barbu - achitatăBasarab Popa - constată încetat procesul penal faţă de inculpat, urmare a decesului acestuia.Laura Mariana Leşe - constată încetat procesul penal faţă de inculpată, urmare a decesului acesteia.Alexandru Octavian Şerbam - achitatNiculae Nejloveanu - achitatMihai Sergiu Ceacîreanu - achitatBogdan Gabriel Sandu - achitatDaniel Ene - achitatGeorgică Giurgiucanu - trei ani de închisoare cu suspendare: „În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. a Cpp, achită pe inculpatul Georgică Giurgiucanu pentru infracţiunea prevăzută de art. 25, rap. art. 26 rap. la art. 246-2481 Cp, cu aplic. art. 5 Cp. În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Georgică Giurgiucanu pentru infracţiunea prevăzută de art. 290 Cp, cu aplic. art. 5 Cp. În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Georgică Giurgiucanu pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp. În temeiul art. 396, alin. 1, 6 şi 8 Cpp, rap. la art. 16, lit. f Cpp, cu aplic. art.121 - 122, lit. d Cp şi art. 124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpatul Georgică Giurgiucanu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 26, rap. la art. 289 Cp, cu aplic. art. 41, alin. 2 Cp (trei acte materiale), art. 31, alin. 2 Cp, rap. la art. 25 Cp, rap. la art. 26 Cp, rap. la art. 289 Cp, art. 31, alin. 2 Cp, rap. la art. 25 Cp, rap. la art. 291 Cp, art. 26, rap. la art. 289 Cp (punctul D din rechizitoriu)“.Emil Dragoş Săvulescu - trei ani de închisoare cu suspendare: „În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. a Cpp, achită pe inculpatul Emil Dragoş Săvulescu pentru infracţiunea prevăzută de art. 25, rap. la art. 26, rap. la art. 246-2481 Cp, cu aplic. art. 5 Cp. În temeiul art. 396, alin. 1 şi 5 Cpp, rap. la art. 16, lit. b, teza a II-a Cpp, achită pe inculpatul Emil Dragoşl Săvulescu pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 Cp, cu aplic. art. 5 Cp. În temeiul art. 396, alin. 1, 6 şi 8 Cpp, rap. la art. 16, lit. f Cpp, cu aplic. art. 121-122, lit. d Cp, şi art. 124 Cp, încetează procesul penal faţă de inculpatul Emil Dragoş Săvulescu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 26, rap. la art. 289 Cp, art. 31, alin. 2 Cp, rap. la art. 25 Cp, rap. la art. 26 Cp, rap. la art. 289 Cp, art. 31, alin. 2 Cp, rap. la art. 25 Cp, rap. la art. 291 Cp, art. 291 Cp, cu aplic. art .41, alin. 2 Cp (punctul D din rechizitoriu)“.Aurel Jean Andrei - achitat + încetare procesul penalCristina Budei - achitată + încetare procesul penalViorel pană - achitatMihai Camboianu - achitatValentin Gheorghe Ionescu - achitatCristian Borcea - achitatRuxandra Luminiţa Darie - achitatăElena Ştefănescu - constată încetat procesul penal faţă de inculpată, urmare a decesului acesteia.Marius Puşcaşi - achitatCarmen Puşcaşi - achitatăAndrei Sozanscki - achitatGraţiela Rusu - achitatăGabriela Radu - achitatăClaudia Cealera - achitatăLuminiţa Călătoru - achitatăSilvia Stanciu - achitatăAlin Dima Horaţiu - achitatTotodată, instanţa a desfiinţat, în totalitate, următoarele înscrisuri:Punctul „A“ din rechizitoriu:- Dispoziţia Primarului Municipiului Constanţa nr. 3694/05.11.2002;- Referatul nr. 134948/05.11.2002 întocmit de Serviciul Juridic din Direc