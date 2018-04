S-a mutat in SUA de 7 ani si s-a spus ca duce o viata de printesa, alaturi de milionarul Mr. Pink. Recent, a aparut si copilul in ecuatie. Azi, avem vestea bomba: Era cum ne asteptam: Ce s-a ales de Monica:

Monica Gabor are planuri marete si, se pare, frumoasa romanca doreste sa cucereasca Hollywood-ul.

Monica Gabor si-a surprins prietenii virtuali, anuntand recent ca se apuca de studiat limba engleza, desi se afla de ani buni in Statele Unite si vorbeste foarte bine limba engleza.

Monica Gabor a anuntat pe profilul sau de socializare ca s-a inscris la cursuri de limba engleza.

„Aveam 7 ani Am inceput scoala la varsta de sase ani si jumatate dar inca nu am terminat-o. Pentru cei care sunt in Los Angeles ne putem continua impreuna studiile in Beverly Hills cu Esther Caporale”.le-a transmis Monica Gabor prietenilor ei.

Profesoara pe care Monica Gabor a ales-o pentru a studia engelza este extrem de cunoscuta la Hollywood si a lucrat cu foarte multi actori straini care apar in filmele americane. Esther Caporale lucreaza cu vedetele provenite din America Latina si este specializata in lectii de dictie si pronuntie. Printre clientii faimoasei profesoare se numara actorii: Juana Costa, Gianfrano Terrin, Alicia Sanz.

Pregatindu-se cu aceasta profesoara, Monica Gabor da de inteles ca ar avea in plan sa-si inceapa o cariera in lumea cinematografiei.

In urma cu 4 ani, Monica Gabor s-a intalnit si cu regizorul Jonas Odenheimer care a propus-o pe romanca noastra pentru a juca intr-un film horror.

Monica Gabor a facut, in urma cu ceva timp, si cursuri de actorie la Beverly Hills Unified School, iar faptul ca in prezent studiaza intensiv engleza ne face sa ne gandim ca Monica Gabor are in plan sa cucereasca lumea filmului de la Hollywood.

Monica Gabor si Mr. Pink, iubire ca in filme

Monica Gabor traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Mr. Pink, iar iubirea dintre ei pare sa infloreasca pe zi ce trece. Dupa ani de relatie cei doi arata la fel de indragostiti ca la inceput, iar Monica Gabor se simte extrem de fericita alaturi de Mr. Pink si de baietelul acestuia, pe care il rasfata si caruia are grija sa ii faca toate poftele.

