S-a nascut noua Generatie de Aur! Tricolorii merg 99,99 % la EURO 2019 dupa un meci PERFECT

Romania U21 a trecut de Tara Galilor U21, scor 2-0, si este ca si calificata la EURO 2019. Coman. Coman. Si iar Coman! Din pacate, trei ratari. Ca Mbappe cu o seara inainte, Florinel a vrut sa fie in centrul atentiei, dar n-a reusit decat sa-l ia la tinta pe Evans. Un start OK pentru Romania, un start care sa tina lumea in priza si Tara Galilor departe. Trei ocazii care au ramas si singurele pana la "capul" lui Rus din finalul reprizei. Repriza in care "tricolorii" au tinut meciul sub control, un Ianis Hagi cu incursiuni bune, recuperari si servicii de adevarat lider din teren al "tineretului". Insa cateva ezitari, simulari si precipitari ale lui Ivan, parca prea moale si smecheras ...