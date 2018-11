S-a spalat cu BICARBONAT DE SODIU pe fata! Ce s-a intamplat dupa

Femeile vor sa fie perfecte. Insa, cosurile se pun intotdeauna in calea fericirii lor. Cauzele aparitiei? Fie ca este vorba despre acea perioada insuportabila a lunii, ori transpiratia care in contact cu praful din aer blocheaza porii, acneea trebuie invinsa!



Cel mai ieftin si accesibil produs care poate face minuni cu tenul tau este bicarbonatul de sodiu! Toata lumea il are acasa si il foloseste ba la curatenie, ori la gatit, insa foarte putini stiu ca poate trata problema cosurilor! Poti sa iti iei adio de la excesul de sebun, de la cosuri sau puncte negre.



Cum se face lotiunea de curatare cu bicarbonat:



Intr-o sticla cu apa, de 500 ml, dizolva 25 de grame de bicarbonat de sodiu, adica o jumatate de plic. Tine sticla la rece si foloseste amestecul dimineata si seara, pentru a-ti curata fata. Pur si simplu pune putin lichid pe o discheta demachianta si curata-ti tenul cu ea, scrie unica.ro.



Tratamentul va avea efect imediat! Tenul tau va fi mai luminous, iar intr-o saptamana punctele negre vor disparea complet. Cosurile incep sa se usuce rand pe rand, iar daca ai si tenul patat, vei vedea ca in timp vor exista imbunatatiri.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.