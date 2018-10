S-a stabilit! Cand va fi eliberata din inchisoare Elena Udrea!

O tânără în vârstă de 19 ani a fost prinsă în București, vineri seară, de către polițiștii Brigăzii Rutiere, că se afla la volan sub influența drogurilor, aparatul Drugtest indicând că a consumat două substanțe Citește mai departe...

Compania de Autostrazi sustine ca - in ciuda acuzatiilor lansate de diversi politicieni - Romania chiar a trimis pe 15 octombrie, la Bruxelles, cererea de finantare pentru constructia "soselelor orbitale ale Capitalei". Cu alte cuvinte, Dancila ar fi fost corect informata, cand a anuntat acest lucru ...

Ceea ce trebuia să fie cea mai fericită zi din viața unui cuplu din China s-a transformat într-un coșmar cum nimeni nu-și imagina! Momentul a fost atât de trist, încât s-a viralizat. Doi miri din China s-au pregătit luni bune pentru momentul căsătoriei. Atunci când au organizat festivitatea s-au gândit să invite nu mai puţin de 300 de invitați, dar nu a venit niciun oaspete.