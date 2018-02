S-a stabilit castigatorul: Cine va reprezenta Romania la Eurovision 2018. Cum a votat publicul

În finală au participat Rafael & Friends (cu "We Are One"), Tiri (cu "Deşert De Sentimente"), Claudia Andas (cu "The One"), Echoes (cu "Mirror"), Dora Gaitanovici (cu "Fără Tine"), Eduard Santha (cu "Me som romales"), Vyros (cu "La La La"), Feli (cu "Bună de iubit"), Teodora Dinu (cu "Fly"), MIHAI (cu "Heaven"), Xandra (cu "Try"), Jukebox feat Bella Santiago (cu "Auzi Cum Bate"), Alexia & Matei (cu "Walking On Water"), Erminio Sinni & Tiziana Camelin (cu "All The Love Away") şi The Humans (cu "Goodbye").