S-a stabilit prima finalista a turneului de la Madrid - Jucatoarea care le-a eliminat pe Wozniacki si Sharapova continua sa uimeasca in capitala Spaniei!

Kiki Bertens google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Kiki Bertens (26 de ani, 20 WTA) s-a calificat in aceasta dupa-amiaza in finala turneului Premier Mandatory de la Madrid. In semifinale, Bertens a invins-o intr-o maniera entuziasmanta pe Caroline Garcia (24 de ani, 7 WTA), scor 6-2, 6-2. Bertens, care le eliminase in tururile precedente pe Caroline Wozniacki si Maria Sharapova, a continuat si azi forma extraordinara etalata in aceasta saptamana si nu i-a dat nicio sansa frantuzoaicei care nu pierduse niciun set pana acum in turneu! Olandeza i-a lasat doar 4 game-uri lui Garcia, pe care a invins-o in doua seturi categorice, 6-2, 6-2, in putin peste o ora de joc. Bertens inregistreaza astfel cel mai bun rezultat al carierei in turneele Pre ...