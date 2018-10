S-a stabilit soarta Siriei la summitul fara precedent dintre Vladimir Putin, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdogan și Emmanuel Macron: 'O noua Constituție'- VIDEO

Liderii din Turcia, Rusia, Franţa şi Germania au cerut, sâmbătă, în cursul unui summit la Istanbul menţinerea armistiţiului în vigoare în provincia siriană Idleb, relatează AFP.

Summitul "a insistat asupra importanţei unei încetări a focului durabile (la Idleb), subliniind în acelaşi timp necesitatea de a continua lupta împotriva terorismului", potrivit declaraţiei finale citite la încheierea reuniunii de către preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, scrie agerpres.ro.

Citește și: Lovitură pentru Dragnea. Tăriceanu ar vrea să rupă alianța? Când o să fie luată decizia

La acest summit fără precedent au participat de asemenea preşedinţii rus, Vladimir Putin, şi francez, Emmanuel Macron, precum şi cancelarul german, Angela Merkel.

''Ne aşteptăm ca Rusia să exercite o presiune foarte clară asupra regimului sirian, care îi datorează supravieţuirea'' pentru a garanta o ''încetare a focului stabilă şi durabilă la Idleb'', a declarat Macron în cadrul unei conferinţe de presă după summit.

Citește și: Informații importante! Când ar putea fi adus Radu Mazăre în România

"Scopul nostru a fost să asigurăm o încetare a focului și am avut ocazia să discutăm o soluționare politică. Criza din Siria a devenit o problemă internațională. Astana a devenit un model pentru noi, aici ne-am continuat eforturile și am confirmat părerea noastră că problema siriană nu poate fi rezolvată prin mijloace militare. Toată lumea trebuie să se lupte pentru a pune capăt acestei tragedii în Siria, cred că am dat un impuls concret la acest summit și îndemn alte țări să sprijine aceste eforturi", a declarat Erdogan la conferința de presă cu privire la rezultatele summitului de la Istanbul.

Turcia şi Rusia au ajuns la un acord luna trecută care a împiedicat o ofensivă masivă a regimului sirian asupra Idleb, ultimul mare bastion al opoziţiei.

În ultimele zile au avut loc mai multe erori şi atacurile lansate de regimul sirian s-au soldat cu şapte morţi vineri, fiind cel mai mare bilanţ al victimelor de la intrarea în vigoare a acordului turco-rus.

Citește și: Noi informații despre primarul anchetat de DIICOT. Ce a ieșit la iveală

În declaraţia finală, cei patru lideri au cerut de asemenea înfiinţarea până la sfârşitul anului a unui Comitet constituţional care să elaboreze o nouă constituţie siriană.

Cele patru ţări au cerut, de asemenea, "asigurarea accesului rapid, sigur şi nerestricţionat al organizaţiilor umanitare pe teritoriul Siriei".

Citește și: Ilie Năstase ar vrea să-i facă un cadou de mii de euro iubitei sale. Ce are în plan să-i dăruiască

Conform declaraţiei finale a summitului, cele patru ţări "au subliniat necesitatea de a crea condiţii în întreaga ţară care să permită revenirea în condiţii de securitate şi în mod voluntar a refugiaţilor".

Summitul de sâmbătă intervine într-un moment în care regiunea este zguduită de asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în consulatul ţării sale de la Istanbul.

Citește și: Mutare de ultimă oră a Elenei Udrea! S-ar putea întâmpla chiar astăzi

Conflictul din Siria s-a soldat cu peste 360.000 de morţi, milioane de persoane fiind strămutate din 2011.