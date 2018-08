S-a stins din viata un cunoscut politician. A fost parlamentar timp de 18 ani

Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania (CRLR) transmite regrete la moartea deputatului Miron Ignat, reprezentantul acestei minoritati in Parlament, si spune ca acesta a fost un foarte bun diplomat si strateg, reusind sa consolideze si sa dezvolte organizatia.

"Personalitate marcanta a Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania, Miron Ignat a fost un om de mare caracter, de o inteligenta remarcabila, un foarte bun diplomat si strateg, reusind sa consolideze si sa dezvolte organizatia la nivel national. A avut o imensa contributie la promovarea valorilor rusilor lipoveni pana in ultima clipa de viata, luptand pentru intarirea valorilor traditionale, culturale si spirituale. Datorita implicarii sale active a fost posibila atat construirea unor lacase de cult ortodoxe de rit vechi si reabilitarea multor altora, cat si infiintarea a numeroase centre culturale locale. Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania isi exprima imensul regret si aduce sincere condoleante familiei indurerate in aceste zile triste. Pentru noi toti, trecerea in nefiinta a domnului deputat Miron Ignat este o mare si grea pierdere! Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca!", afirma reprezentantii Comunitatii Rusilor Lipoveni intr-un comunicat transmis AGERPRES.

Deputatul Miron Ignat a murit marti la Constanta la varsta de 76 de ani. Miron Ignat s-a nascut pe 24 august 1941, in Ghindaresti, judetul Constanta si a absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Comert si Institutul Bancar Roman din Bucuresti.

A fost ales deputat, reprezentand Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania, incepand cu anul 2000.

Din 2004 a fost ales in functia de presedinte al CRLR, pe care o va detine pana in 2016. Si-a continuat activitatea in cadrul CRLR ca membru al Consiliului Director si in Consiliul Minoritatilor Nationale.

A fost membru al Biroului permanent din Camera Deputatilor, fiind ales chestor, si a facut parte din Comisia permanenta pentru buget, finante si banci. Era membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu Federatia Rusa si cu Regatul Belgiei si presedinte al Grupului de prietenie cu Republica Belarus, membru al Grupului de Rugaciuni din Palatul Parlamentului.

