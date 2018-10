S-a stins din viata una dintre cele mai frumoase actrite ale teatrului romanesc! - VIDEO

Doliu in teatru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oltita Chirila, considerata una dintre cele mai frumoase actrite ale teatrului de revista din Romania, a murit. Ea era stabilita in SUA, iar la prima intoarcere in tara, starea ei de sanatate s-a agravat. Oltita Chirila avea 51 de ani si timp de doua decenii fusese partenera de scena a lui Jean Constantin. Dupa moartea acestuia, ea a disparut de pe scena, iar in urma cu circa sase ani, a plecat peste Ocean. Actrita cu origini basarabene revenise la Constanta pentru a-si vinde proprietatea, ultima legatura ce o mai avea cu Romania in afara de baiatul sau. Dupa o lupta cu boala, din care iesise biruitoare si datorita sistemului medical american, parea mai fericita ca niciodata de noua sa viata: era an ...