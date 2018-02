S-a votat! Romanii vor fi avertizati prin mesaje telefonice despre fenomele meteo periculoase

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, in unanimitate, proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”. Inainte de votul final, Liviu Dragnea a felicitat Guvernul Tudose pentru emiterea ordonantei de urgenta, scrie News.ro. Sistemul ”RO-ALERT” va fi implementat pe teritoriul Romaniei in scopul prevenirii pierderii de vieti omenesti ca urmare a fenomenelor meteorologice si hidrologice periculoase. Astfel, vor fi transmise populatiei mesaje de avertizare in timp real, prin intermediul tehnologiilor moderne din domeniul comunicatiilor si tehnlogiei informatiilor. Sisteme similare si ...