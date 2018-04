S-au dat de gol! El este concurentul de la Exatlon care pleaca in aceasta seara acasa! Se stia de mult! Mama lui nu a mai rezistat si a spus totul in direct, la tv: „Am aflat de la…:” Vi se pare normal? Ce replica a a avut Andreea Mantea

In editia Exatlon de aseara, 24 aprilie, echipa Faimosilor a pierdut proba de protectie si a ajuns la nominalizari.

Pentru ca Larisa este jucatorul saptamanii, cu cele mai multe puncte, cei nominalizati sunt Cazacu, Bruce si Geanina.

Mama lui Catalin Cazacu a intrat in direct prin telefon si a purtat o discutie interesanta cu Andreea Mantea. Femeia a spus ca a aflat de ieri de la pranz ca fiul ei va fi eliminat, ca se stie de mai devreme cine pleaca si cine ramane. Siderata, Andreea Mantea i-a replicat ca nu ar trebuie sa creada tot ce vede pe internet. Mama lui Catalin a continuat discutia afirmand ca totusi s-a nimerit sa fie nominalizati cei despre care se scrisese in grupurile de facebook. In acel moment Andreea Mantea a schimbat imediat cursul discutiei!

Prezenta in studioul Wowbiz, Diana Belbita a fost extrem de fericita sa afle ca Larisa este player of the week si in acest mod a putut sa le dea peste nas baietilor ca si o fata poate castiga.

„Nu e o surpriza ca Larisa e player of the week, e fata mea! O sustin de la distanta. Sunt mandra de fata mea, arata ca si fetele pot! Sunt foarte bucuroasa”, a spus Diana Belbita la WOWBiz.

Diana Belbita a fost surprinsa de nominalizarea lui Cazacu, care este un concurent bun.

„Imi pare rau de nominalizarea lui Catalin, dar m-a surprins ca au ajuns sa dea cu banul. Cand am zis eu sa tragem paie, toti s-au uitat la mine de parca eram nebuna, cum sa facem asa ceva?”, a mai spus Printesa Razboinica.

Anca si Mariana de la Razboinici cred tot ca va parasi concursul Catalin Cazacu.

