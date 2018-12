S-au facut praf dupa ce au consumat fara limita in club. Ele sunt „campioanele” night-life-ului Romaniei!

Probleme mari in Italia: Primul declin al economiei din ultimii patru ani Economia Italiei s-a contractat în trimestrul trei din 2018, pentru prima dată în ultimii patru ani, din cauza scăderii cererii pe plan intern, arată datele revizuite publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (Istat), transmit Reuters şi ANSA preluate de agerpres.Citeste si CCR ar put ...

Viorica Dancila participa la deschiderea Summit-ului ICE de la Zagreb Premierul Viorica Dăncilă participă, luni, la Zagreb, la deschiderea Summit-ului şefilor de guverne din statele membre ale Iniţiativei Central Europene (ICE). Potrivit unui comunicat al Guvernului, în marja acestei reuniuni, prim-ministrul Viorica Dăncilă va avea întrevederi bilaterale cu preşedi ...

Horoscop 3 decembrie 2018. Fecioarele nu trebuie sa se bazeze pe alții, iar Balanțele se indragostesc de un vis Horoscopul zilei de luni, 3 decembrie 2018. Previziunile astrale complete pentru fiecare zodie în parte

Cele mai cautate cuvinte de romani pe Google in 2018 Cuvintele "translare", "meteo şi "traducere" au fost cele mai căutate de români pe Google, acestea fiind accesate de peste 12 milioane de ori în primele 10 luni din acest an, relevă o analiză de specialitate, care a scos la iveală că necesităţile de traducere sunt pe primul loc în relaţia cu motorul de căutare

Prinții, meniu regal cu fasole de Ziua Naționala: "Cea mai buna!" De Ziua Națională, fasolea și cârnații n-au lipsit nici din meniul celor care pretind că le curge sânge albastru prin vene. Prințul Paul și Prințesa Lia de România au sărbătorit, alături de micuțul Carol, la un restaurant cu specific românesc. Papilele gustative ale Prințesei Lia au fost în "extaz" cand s-au delectat și cu „porc

Filmari teribile la concertele unor artiști romani. Au avut nevoie de ingrijiri medicale! Scena e viața lor, dar au fost la un pas de moarte, după ce au coborât de pe ea… forțat. Mai mulți artiști români şi străini au trecut prin momente teribile atunci când, în timpul cântării, s-a prăbuşit scena cu ei. Ba chiar unul dintre ei și-a continuat piesa și de sub scenă. Alții au

Fotbalistul de 100 mil. € al FCSB-ului a "cerut-o" pe MISS Arad! Dennis Man, fotbalistul de 100 de milioane de euro al FCSB-ului, a "cerut-o" pe iubita sa, Alexandra Ionela Grigoriță, fostă Miss Arad. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) I-a cumpărat inelul, iar în viitorul apropiat vom asista, cel mai probabil, la o nuntă ca-n povești. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în

Mai multi rebeli houthi raniti vor fi evacuati din Yemen O aeronavă a Organizaţiei Naţiunilor Unite va transporta luni aproximativ 50 de rebeli houthi răniţi din Yemen, ca parte dintr-un efort de a crea un mediu de încredere înaintea negocierilor de pace, relatează BBC.

Tatal Simonei Halep rupe tacerea! Motivul pentru care antrenorul Darren Cahill și numarul 1 WTA s-au desparțit Antrenorul Darren Cahill este istorie pentru Simona Halep! Numărul 1 WTA se antrenează, acum, singură, pentru că antrenorul alături de care a cunoscut cele mai mari performanțe nu mai este lângă ea! Stere Halep, tatăl Simonei, a dezvăluit motivul care a condus la ruptura dintre cei doi. "Simona e bine, face pregătirile pentru turneu, este