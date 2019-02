S-au implinit doi ani de la moartea fulgeratoare a consilierului judetean Daniel Minciuna

Daniel Minciuna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi se implinesc doi ani de la disparitia fulgeratoare a unuia dintre cei mai promitatori lideri politici din Iasi. la 15 februarie 2017, Daniel Minciuna a cazut ca secerat in incinta Terminalului 2 de la Aeroportul International Iasi, in jurul pranzului, in timp ce-si conducea un prieten la avion. Daniel avea numai 42 de ani si era considerat a fi unul din cei mai importanti si emblematici lideri ai organizatiei iesene - PNL. Din pacate, tanarul consilier judetean s-a stins mult prea devreme, din cauza unei disectii de aorta. Si astazi, la doi ani de la cumplita tragedie, se mai pune intrebarea daca putea fi salvat sau nu Daniel Minciuna. El a lasat in urma o familie, prieteni si cunostinte care, ...