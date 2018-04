S-au vandut 33.000 de bilete pentru meciul dintre echipa Armatei si cea a Primariei Sectorului 1: Organizatorii se asteapta la peste 40.000 de suporteri

Reprezentanţii CSA Steaua au anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că s-au vândut pentru partida cu Academia Rapid, din Liga a IV-a, 33.000 de bilete şi că aşteaptă ca numărul suporterilor să crească până la 40.000 după ce tichetele se vor comercializa şi la casele de la Arena Naţională.

Şeful departamentului de marketing al CSA Steaua, Cristian Cîrlan, a afirmat că din informaţiile sale toate cele 24.000 de bilete la peluze, unde vor sta cele două galerii, au fost epuizate. „Am văzut că au fost speculaţii, e clar că a fost un interes major, e o partidă cu semnificaţii foarte mari. E un moment istoric pentru fotbalul românesc, pentru că atâta interes în jurul unui meci de Liga a IV-a nu cred că a mai fost până acum. În momentul de faţă, vândute, trimise prin curieri sau pretipărite, în proces de achitare, se ridică la 33.000 de bilete aproximativ. Lor li se mai adaugă 1000 abonamente de sezon şi invitaţiile. Totalul general ocupat la ora actuală este de 35.425. Astăzi s-au deschis casele de la Arena Naţională. Din estimările noastre, ne aşteptăm ca la ora meciului să fie peste 40.000 de bilete. Am vrut să precizăm pentru că am fi aflat că am vândut 80.000 de bilete, să nu creăm dezamăgiri. Din informaţiile mele ambele peluze sunt epuizate. Mâine vom vedea exact. Ştiu că suporterii rapidişti au fost mai harnici în primele două zile, dar situaţia s-a echilibrat. Cred că cele două peluze vor fi pline. Nu ştiu dacă vom doborî un record de asistenţă, noi nu am pornit pe această idee, ci de a organiza o partidă în condiţii cât mai bune”, a declarat Cîrlan.

Oficialul stelist prognozează un profit de peste 100.000 de euro pentru gruparea sa din vânzarea biletelor, chiar dacă au crescut costurile de organizare: „Dacă se vor vinde 40.000 de bilete, probabil că profitul va fi undeva la 200 la sută. În jurul a 100.000 de euro sau mai degrabă peste. E clar că pentru această partidă este foarte mult şi ne comparăm cu Liga I. Partida este considerată a fi cu un grad ridicat de risc şi s-au luat toate măsurile organizatorice. La cererea jandarmeriei am suplimentat numărul agenţilor de pază, de la 350, la 960. Asta a ridicat şi costurile cu paza până la aproximativ 40.000 de euro. Dar fiind o parte importantă normal că am intreprins măsurile care trebuiau”.

La meci vor fi prezenţi componenţii echipei Steaua care au câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, iar la pauză va avea loc un show al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu. „Înainte de începerea partidei, echipa legendelor Sevilla 1986 va fi prezentă pe teren şi va prezenta Cupa Campionilor Europeni. Tot ei vor şuta 100 de mingi cu autografe către suporteri. Mingile au fost semnate inclusiv de Helmuth Duckadam. Lovitura de începere va fi dată de cei doi căpitani, Tudorel Stoica şi Ştefan Iovan, căpitanul de la Sevilla. În pauză va fi un moment de măiestrie cu Drill Team-ul Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu. Dacă alte armate fac aşa, cum fac şi americanii la Super Bowll, ar fi fost păcat să nu îi invităm şi noi la această partidă, pentru că facem parte din aceeaşi instituţie şi chiar ne mândrim cu ei”, a mai spus Cîrlan.

Directorul sportiv al CSA Steaua, Ştefan Iovan, aşteaptă ca numărul suporterilor stelişti să fie mai mare decât al rapidiştilor, în timp sperând să atragă susţinători şi de la FCSB.

„Suntem pe un drum bun, echipa nu a pierdut niciun meci în acest campionat. Am avut şi obstacole, timpul a fost neprielnic după ce am revenit din cantonament. Am avut câteva jocuri înaintea acestui derbi. Eu cred că echipa are un potenţial bun. Se vor întâlni două echipe bune, Steaua cu jucători tineri, de perspectivă şi Rapid cu jucători cu multe meciuri în Liga I unii dintre ei. Unii au cochetat şi cu echipa naţională. Ne-am confruntat cu ei şi în Giuleşti. Jucătorii au înţeles şi nu au emoţii în ceea ce priveşte suporterii, cred că suntem puşi la punct şi fizic şi psihic să reuşim un joc bun şi să câştigăm. Nu mi-e teamă că vor fi mai mulţi suporteri rapidişti, din câte îi ştiu pe stelişti vor veni. Va fi o întrecere la cel mai înalt nivel şi ar fi urât să asistăm la acte de huliganism. Momentan nu ştiu dacă putem atrage suporteri de la FCSB având în vedere nivelul la care joacă ei, dar în timp cred că se poate”, a declarat Iovan.

Partida CSA Steaua – Academia Rapid, din cadrul etapei a XXIII-a a Ligii a IV-a, se va disputa la 14 aprilie, pe Arena Naţională, cu începere de la ora 19.45, conform news.ro.