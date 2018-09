Sa fie asta solutia? Guvernul ar putea interzice cresterea porcilor in gospodarii

Pesta porcina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gospodariile in care au fost depistati porci cu pesta africana trebuie sa-i sacrifice „fara posibilitatea repopularii”, arata un document. Documentul prevede, intre altele, „determinarea depopularii intr-un termen limita prin sacrificarea pentru consum propriu sub control sanitar-veterinar, fara posibilitatea repopularii si abatorizarea porcilor din gospodariile populatiei, fara posibilitatea repopularii”. Pentru prevenirea pestei porcine africane, autoritatile au pregatit un set de masuri care includ depopularea suinelor pe o raza de minim 10 km in jurul fermelor afectate si respectarea conditiilor de biosecuritate pentru gospodarii. „In urma discutiilor purtate in cadru ...