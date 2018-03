"Sa-i dam o sansa la viata micutului Darius!": Militar, aflat in Afganistan, are nevoie de ajutor pentru fiul bolnav

Liga Militarilor Profesionişti cere ajutor pentru salvarea unui copil care suferă de tetrapareza spastica, paralizie cerebrală şi epilepsie. Micuţul Darius, fiul cap. Mihalcia Vasile, are nevoie de ajutorul nostru.

"Unul din cei 3 copii ai camaradului nostru, Cap. Mihalcia Vasile (membru LMP), sufera de o boala foarte grava, dublacirculara de cordon. Dupa nastere a ramas cu tetrapareza spastica, paralizie cerebrala si epilepsie. Micutul Darius are nevoie URGENT de un transplant cu celule stem. Interventia se poate face doar intr-o clinica privata din TURCIA iar costurile sunt foarte mari, in jur de 40.000 de euro!



In prezent, camaradul nostru se afla la datorie in Afganistan.



Donatiile se pot face in conturile:

Pentru RON: RO49 R2BR 0000 0600 2006 3282.

Pentru EURO: RO92 RZBR 0000 0600 2006 3284.



Haideti baieti, sa-i dam o sansa la viata micutului Darius !!! Suntem CAMARAZI !!! Putem s-o facem !!!", a scris Dan Albu, preşedintele Ligii Militarilor Profesionişti, pe Facebook.